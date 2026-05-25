Sabato sera, sul palco di Cannes per ritirare il Gran Premio per Minotauro, il regista russo in esilio Andrey Zvyagintsev ha colto l’occasione del suo discorso di ringraziamento per rivolgere un appello diretto e personale a Vladimir Putin affinché ponga fine alla guerra. Scopriamo insieme i dettagli del film che ha incantato Cannes e le parole del regista salito sul palco, colmo di emozione. Il mondo in bilico del Minotauro. Ambientato in Russia nel 2022, Minotauro segue le vicende di Gleb (Dmitriy Mazurov), un affermato dirigente d’azienda la cui vita, accuratamente pianificata, si sgretola sotto la crescente pressione aziendale e in un mondo sempre più instabile, fino a sfociare nella violenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes79: il regista Andrey Zvyagintsev ritira il premio e si rivolge a Putin: “metti fine a questa carneficina”

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