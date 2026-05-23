Il film “Everytime” di Sandra Wollner ha vinto il premio principale della sezione ‘Un Certain Regard’ alla 79ª edizione del festival di Cannes. La premiazione è avvenuta durante la cerimonia di chiusura, con il riconoscimento ufficiale consegnato ai registi. La pellicola è stata selezionata tra numerosi titoli presentati in questa categoria dedicata a opere innovative e originali.

Abbiamo il primo premio della sezione di prestigio ‘ Un Certain Regard ‘ di questa 79esima edizione del festival del cinema di Cannes. Il terzo lungometraggio della regista austriaca Sandra Wollner, Everytime, si è aggiudicato il Premio della Giuria nella sezione ‘Un Certain Regard’. Andiamo più a fondo del film vincitore!. Una storia di perdita e perdono. La trama ruota attorno a una famiglia che deve fare i conti con un lutto quando la serata di festa della figlia maggiore con il suo ragazzo prende una piega tragica alla vigilia di una festività in famiglia. Un anno dopo, la madre e la sorella minore della ragazza si uniscono al fidanzato in un viaggio a Tenerife per una vacanza in famiglia che non ha mai avuto luogo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes79: ‘Everytime” di Sandra Wollner si aggiudica il premio principale della sezione ‘Un Certain Regard’

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