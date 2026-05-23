Andrey Zvyagintsev ha presentato il suo nuovo film, Minotaur, al Festival di Cannes, nove anni dopo aver lasciato il festival. La proiezione si è svolta mercoledì scorso, con il regista che si è seduto davanti alla stampa internazionale per parlare del film in concorso per la Palma d’Oro. La Russia non vedrà mai il film, secondo quanto riferito, anche se non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa esclusione.

Quando Andrey Zvyagintsev si è seduto davanti alla stampa internazionale mercoledì scorso per presentare Minotaur, il suo nuovo film in concorso per la Palma d’Oro, l’emozione era palpabile. N on si tratta di un semplice ritorno sulla Croisette per il regista russo, ma di un vero e proprio evento personale che chiude un capitolo drammatico della sua vita. Dichiarazione “È una delle cose più grandi che mi sia capitata in questi ultimi nove anni. Tornare dopo un’assenza così lunga al Festival di Cannes è un evento assolutamente incomparabile e sono sicuro che lo capiate.” – Andrey Zvyagintsev L’ultima volta che Zvyagintsev aveva calcato il tappeto rosso di Cannes era nel 2017, quando Loveless conquistò il Premio della Giuria e successivamente una nomination agli Oscar. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Andrey Zvyagintsev torna a Cannes dopo 9 anni di esilio: Minotaur è il film che la Russia non vedrà mai

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