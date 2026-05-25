Un candidato sindaco è stato aggredito durante le operazioni di voto in un seggio di Briatico. La lite, avvenuta questa mattina, ha causato l’intervento delle forze dell’ordine e il trasporto del candidato in ospedale. La situazione ha generato tensione tra i presenti, con alcuni testimoni che parlano di un episodio improvviso e violento. La polizia sta conducendo accertamenti per chiarire i motivi dell’aggressione. La campagna elettorale prosegue, ma l’incidente ha segnato profondamente il clima nel paese.

Clima tesissimo a Briatico durante le elezioni comunali del 2026. Nel piccolo centro della provincia di Vibo Valentia un candidato sindaco ha denunciato una presunta aggressione avvenuta all’esterno di un seggio elettorale, episodio che ha immediatamente acceso lo scontro politico e il dibattito pubblico in paese. A raccontare quanto sarebbe accaduto è stato Francesco Arena, candidato alla guida del Comune con la lista “Per Briatico con Briatico”. Attraverso un duro messaggio pubblicato sui social, Arena ha dichiarato di essere stato colpito e malmenato da un consigliere comunale uscente mentre si trovava nei pressi del seggio per votare. Secondo il racconto del candidato, dopo l’episodio sarebbe stato necessario anche il ricorso alle cure del Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Candidato sindaco aggredito al seggio, follia in Italia: è in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colleferro. Minacce e auguri di morte pubblicati sui social network. Il candidato sindaco Giulio Calamita esprime solidarietà al candidato sindaco Mario CacciottiA Colleferro, sui social network sono stati pubblicati messaggi contenenti minacce e auguri di morte rivolti a due candidati alle prossime elezioni...

Leggi anche: “Follia al seggio!”. Referendum, bloccato dalla Guardia di Finanza: cosa stava facendo

Temi più discussi: Tensione ad Angri, aggressione verbale sotto casa del candidato sindaco Mauri: Offese a mia moglie che non c'è più; C'è ancora posto a piazzale Loreto, minacce contro il candidato sindaco di Colleferro; Angri, Mauri ingiuriato sotto casa: aggressore già individuato; Amministrative in Calabria, lo spoglio e gli aggiornamenti in diretta nello speciale LaC Tv – LIVE.

Tensione a Briatico, candidato sindaco denuncia: Aggredito da consigliere comunale uscenteBRIATICO Tensione a Briatico, uno dei Comuni vibonesi chiamati al voto in questa tornata elettorale. Francesco Arena, candidato sindaco con la lista Per Briatico con Briatico ha denunciato di essere ... corrieredellacalabria.it

Briatico, il candidato a sindaco Arena denuncia: Sono stato aggredito. E pubblica la foto al Pronto soccorsoLa corsa amministrativa a Briatico è arrivata alle battute finali dentro un clima segnato dalla tensione. Nel centro costiero, tra i 13 Comuni vibonesi chiamati alle urne in questa tornata, Francesco ... ilvibonese.it

Chi è Alessandro Lomele, il candidato del PD tra i 13 arrestati nel blitz di Conversano reddit