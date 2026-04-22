Nuova aggressione su un bus sette giorni di prognosi per un conducente

Un autista del trasporto pubblico è stato aggredito su un bus della linea 606, vicino a via XXV Aprile, lo scorso lunedì a mezzanotte. L'aggressione ha causato al conducente una prognosi di sette giorni in ospedale. A rendere pubblico l'episodio è stato il rappresentante sindacale dell'organizzazione Ugl Fna, che ha denunciato l'accaduto.

Nuova aggressione a bordo di un mezzo del trasporto pubblico, con un autista finito in ospedale. A denunciare l’episodio, avvenuto lo scorso lunedì verso mezzanotte a bordo di un bus della linea 606, all'altezza di via XXV Aprile, è Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna.Stando a quanto riportato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Foggia: aggressione in classe, padre attacca il professore dopo un rimprovero. Sette giorni di prognosi.Foggia, un padre irrompe in classe e aggredisce un professore: sette giorni di prognosi Un episodio di violenza inaudita si è verificato ieri... Leggi anche: Aggressione su un bus Air Campania: conducente picchiata dopo aver chiesto il biglietto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Colpito con un calcio, frattura del torace per un infermiere: nuova aggressione alle Molinette; Monfalcone, nuova aggressione al personale dell’ospedale; Aggressione a Monfalcone, infermiere e operatrice della CRI feriti; Ancora violenza sui sanitari: in due aggrediti a Monfalcone. Legato e pestato militante di Forza Nuova a Palermo, ecco il luogo dell’aggressioneDurante la notte un militante di Forza nuova e’ stato legato e pestato da alcune persone ancora non identificate. La polizia sta indagando sull’accaduto mentre la vittima dell’aggressione si trova in ... affaritaliani.it Movida, brutale pestaggio dove venne ucciso Willy. Feriti un ragazzo e l’amicaViolenta aggressione di due giovani, a Colleferro, dove venne ucciso Willy Monteiro Duarte. Era il settembre 2020 quando il cuoco 21enne perse la vita, colpito con calci e pugni per aver difeso un ... ilmessaggero.it #Marano- Un 28enne della Papua Nuova Guinea è stato portato al Pronto Soccorso dell' Ospedale di Giugliano in Campania per un aggressione #Cronaca #Aggressione #NuovaGuinea #Ospedale #NanoTV - facebook.com facebook