A Vigevano, un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna durante un episodio avvenuto in casa. La donna ha riportato ferite tali da richiedere 80 giorni di prognosi. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso l’episodio, che si è verificato all’interno dell’abitazione della coppia. La vicenda è ancora al centro delle indagini in corso.

Un violento scontro domestico a Vigevano ha portato all’arresto di un diciannovenne, accusato di aver aggredito brutalmente la propria compagna all’interno della loro abitazione. La donna è stata soccorsa dai carabinieri con ferite evidenti al volto e diverse lesioni sparse su tutto il corpo, dopo che il giovane l’ha colpita con pugni e un manico di scopa, spingendola a terra prima di lanciarle addosso un badile. L’aggravamento delle lesioni e l’intervento delle forze dell’ordine. Le conseguenze fisiche subite dalla vittima sono state estremamente serie, con una frattura della mandibola accertata dagli accertamenti medici e numerose contusioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigevano, 19enne aggredisce la compagna: 80 giorni di prognosi

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