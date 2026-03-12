cancro prostata nuovi dati su efficacia radiofarmaco in sopravvivenza globale

Nuovi dati mostrano che un radiofarmaco utilizzato come trattamento di prima linea per il cancro alla prostata può migliorare la sopravvivenza globale. Lo studio è stato presentato a Roma e riguarda l’efficacia di questa terapia, che coinvolge l’uso di un inibitore del recettore. I risultati indicano che questa strategia terapeutica potrebbe rappresentare un’opzione importante per i pazienti.

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Il trattamento di prima linea con l'inibitore del recettore degli androgeni (Ari) enzalutamide in combinazione con radio-223 dicloruro determina un beneficio significativo in termini di sopravvivenza globale (Os), riducendo il rischio di morte del 24% rispetto al solo enzalutamide negli uomini con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCrpc) e metastasi ossee. Sono i risultati finali dello studio di Fase III Peace-3 - riporta una nota - presentati in una sessione orale all'American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium (Asco GU) 2026 (Oral astract #15 del 26 febbraio 2026) e pubblicati contemporaneamente su ‘Annals of Oncology'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

