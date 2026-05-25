CANALE 5 SCATENATA! LA RUOTA DELLA FORTUNA IN ONDA PER TUTTA L’ESTATE

Canale 5 è scatenata e non vuol concedere nulla a Rai1 e viceversa. La “guerra” dell’access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna infiamma dirigenti, pubblicitari e pubblico. Con dati in costante calo in quasi tutte le fasce orarie, l’access prime time delle ammiraglie sta invece vivendo un nuovo rinascimento di appeal con una media di oltre 10 milioni ogni sera. Se Affari Tuoi si riposerà nei mesi più caldi dell’anno tra i Mondiali di Calcio e L’Eredità Estate, la versione speciale del game di Marco Liorni che trasloca in access a fine luglio, la Ruota non si ferma. I palinsesti estivi di Canale 5 vedono infatti segnato il game show di Gerry Scotti sia a luglio che ad agosto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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