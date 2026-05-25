Canale 5 annuncia un’estate 2026 con nuove fiction provenienti da Turchia, Spagna e Francia. Tra le novità ci sono “Un Nuovo Inizio” con Megan Montaner, “L’Erede”, “Far Away” e “Montmartre”. La programmazione prevede drammi familiari e ambientazioni europee, con storie intense e coinvolgenti. La rete si prepara a trasmettere diverse serie straniere, ampliando l’offerta di fiction durante la stagione estiva.

Canale 5 prepara un’estate ricca di fiction e soap straniere. Da Un Nuovo Inizio con Megan Montaner a L’Erede, passando per Far Away e Montmartre, la rete punta su storie intense, drammi familiari e ambientazioni europee. Ecco cosa cambia nel palinsesto estivo 2026 e quali titoli arriveranno tra maggio e giugno. L’estate 2026 di Canale 5 si prepara a cambiare volto. Con la fine della stagione televisiva tradizionale e la pausa di molti programmi di punta, Mediaset sceglie ancora una volta una strada ormai piuttosto riconoscibile: riempire il palinsesto con fiction, miniserie e soap opera acquistate dall’estero. La rete ammiraglia Mediaset punta soprattutto su produzioni europee e turche, con un calendario che prende forma già dall’ultima settimana di maggio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Canale 5 estate 2026: tutte le nuove serie turche, spagnole e francesi in arrivo!

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