Decreto fiscale 2026 stop alla tassa sui pacchi | tutte le nuove misure in arrivo

Il governo ha annunciato un nuovo decreto fiscale per il 2026, che prevede la sospensione della tassa sui pacchi. La misura fa parte di un pacchetto di interventi annunciati in seguito a una sconfitta referendaria sulla giustizia. Le disposizioni riguardano anche altre modifiche fiscali che saranno inserite nel provvedimento, che dovrebbe essere varato nei prossimi mesi.

Il governo Meloni punta sul decreto fiscale per ricompattarsi dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Il provvedimento, atteso al Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2026, segna la riapertura del cantiere della riforma tributaria e introduce misure concrete su commercio, investimenti e sistema fiscale. In un momento delicato, segnato dalle tensioni interne alla maggioranza dopo l’esito del referendum, l’esecutivo cambia strategia. L’attenzione si sposta su uno dei dossier più attesi da imprese e operatori economici. Il decreto fiscale 2026 rappresenta il primo passo di un percorso più ampio, con l’obiettivo di chiudere il cantiere tributario entro l’estate e arrivare all’approvazione del Codice unico fiscale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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