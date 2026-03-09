Serie turche in tv le novità Mediaset | quali sono le nuove dizi in arrivo

Mediaset ha annunciato l’arrivo di nuove serie turche in programmazione, continuando a puntare su questo genere che negli ultimi anni ha riscosso grande successo tra gli spettatori italiani. Le novità televisive includono diverse dizi che saranno trasmesse nelle prossime settimane, confermando l’interesse del gruppo per il mercato delle soap turche. La programmazione si arricchirà di titoli ancora da definire.

Le serie tv turche continuano a conquistare il pubblico italiano e Mediaset sembra pronta a puntare ancora una volta su questo filone televisivo che negli ultimi anni ha garantito ascolti molto solidi. Dopo il successo di diverse dizi trasmesse sulle reti del Biscione, il palinsesto è pronto ad arricchirsi con due nuovi titoli che promettono intrighi, passioni e storie d’amore capaci di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Il cambiamento arriverà nelle prossime settimane e sarà legato anche alla conclusione di due serie molto seguite. Da una parte Io sono Farah, che saluterà il pubblico con il gran finale previsto il 13 marzo su Canale 5, dall’altra Segreti di famiglia, che invece continua il suo percorso sulla piattaforma Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

