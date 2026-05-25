A Montreal, Antonelli ha vinto la gara dopo aver recuperato posizioni nonostante uno scontro in partenza. Russell si è fermato per un problema al motore, perdendo molte posizioni. La strategia della McLaren si è rivelata fallimentare, con errori nelle soste e nelle scelte di pneumatici. Antonelli ha approfittato delle difficoltà degli avversari e ha concluso primo, mentre Russell ha terminato lontano dalla zona punti.

? Punti chiave Come ha fatto Antonelli a recuperare la posizione dopo lo scontro?. Perché la strategia della McLaren si è rivelata un disastro totale?. Cosa ha causato il ritiro improvviso di George Russell in gara?. Come influenzerà il clima in Mercedes la sfida a Monaco?.? In Breve Hamilton secondo e Verstappen terzo dopo il ritiro di Norris al 40° giro.. Piastri finisce fuori dai punti dopo l'impatto con la Williams di Albon.. Leclerc chiude quarto superando Isack Hadjar dopo la penalità del pilota Red Bull.. Colpin termina sesto con l'Alpine davanti a Lawson e Gasly.. Kimi Antonelli ha conquistato il Gran Premio del Canada 2026 a Montreal, allungando il distacco in classifica sul compagno di squadra George Russell dopo il ritiro dell’inglese dovuto a un guasto meccanico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canada, Antonelli trionfa a Montreal: Russell si ferma per il motore

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