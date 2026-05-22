F1 GP Canada 2026 | nessuno ferma Antonelli a Montreal?
La stagione 2026 di Formula 1 prosegue con il quinto appuntamento stagionale a Montreal, dove le vetture sono scese in pista sul circuito cittadino. Tra i piloti in gara, uno si è distinto nettamente dagli altri, mantenendo il primato durante tutta la corsa. La gara ha visto diverse strategie e some variazioni di posizione, ma nessuno è riuscito a mettere in discussione la leadership del pilota che ha concluso primo. La corsa ha attirato l’attenzione degli appassionati su molte dinamiche di gara e sulle prestazioni delle monoposto.
La Formula 1 sbarca a Montreal per il quinto round del Mondiale 2026, e lo fa con un dominatore solo al comando. Kimi Antonelli arriva sull’Île Notre-Dame da leader assoluto: 100 punti, tre vittorie consecutive tra Cina, Giappone e Miami, una Mercedes W17 che sembra avere qualcosa in più di chiunque altro. Il bolognese ha 20 punti di margine sul compagno George Russell e 41 su Charles Leclerc. La domanda che accompagna l’arrivo del circus in Canada è una sola: esiste ancora qualcuno in grado di rallentare la corsa del diciannovenne italiano? E attenzione al calendario, perché quello del Canada è un weekend con formato Sprint: punti in palio già dal sabato. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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