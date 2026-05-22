F1 GP Canada 2026 | nessuno ferma Antonelli a Montreal?

La stagione 2026 di Formula 1 prosegue con il quinto appuntamento stagionale a Montreal, dove le vetture sono scese in pista sul circuito cittadino. Tra i piloti in gara, uno si è distinto nettamente dagli altri, mantenendo il primato durante tutta la corsa. La gara ha visto diverse strategie e some variazioni di posizione, ma nessuno è riuscito a mettere in discussione la leadership del pilota che ha concluso primo. La corsa ha attirato l’attenzione degli appassionati su molte dinamiche di gara e sulle prestazioni delle monoposto.

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