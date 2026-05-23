Canada F1 | Russell domina a Montreal e mette sotto il giovane Antonelli

Notizia in breve

George Russell ha vinto il Gran Premio di Montreal, mantenendo la prima posizione dall'inizio alla fine della gara. Il pilota ha superato il giovane talento italiano, che ha concluso al secondo posto. Durante la corsa, sono state adottate diverse strategie di gestione degli pneumatici e di resistenza termica, con i team che hanno monitorato attentamente le temperature delle gomme e le tempistiche di pit stop. La gara si è svolta senza incidenti significativi, con la posizione di testa mantenuta fino al traguardo.