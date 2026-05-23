Canada F1 | Russell domina a Montreal e mette sotto il giovane Antonelli
George Russell ha vinto il Gran Premio di Montreal, mantenendo la prima posizione dall'inizio alla fine della gara. Il pilota ha superato il giovane talento italiano, che ha concluso al secondo posto. Durante la corsa, sono state adottate diverse strategie di gestione degli pneumatici e di resistenza termica, con i team che hanno monitorato attentamente le temperature delle gomme e le tempistiche di pit stop. La gara si è svolta senza incidenti significativi, con la posizione di testa mantenuta fino al traguardo.
? Domande chiave Come farà Russell a contenere la spinta di Antonelli nei primi giri?. Quale strategia useranno i box per gestire la resistenza termica degli pneumatici?. Perché la gestione delle traiettorie a Montreal favorisce l'esperienza di Russell?. Cosa cambierà in classifica per il giovane talento dopo questa sprint?.? In Breve Martin Brundle analizza la sfida tecnica tra Russell e il giovane Antonelli.. La gestione degli pneumatici Pirelli sarà decisiva per il ritmo in gara.. Lewis Hamilton attira l'attenzione nel paddock con un legame con Ducati.. Il risultato della sprint influirà sulla classifica del mondiale 2026.. George Russell conquista la pole position per la sprint race del Gran Premio canadese di Formula 1, staccando il giovane talento Kimi Antonelli dopo una sessione di qualifica intensa a Montreal. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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