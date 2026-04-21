A Campobasso, i tifosi rossoblù si stanno preparando per la sfida contro l’Ascoli, che vedrà lo stadio pieno di sostenitori pronti a sostenere la squadra fino alla fine della stagione regolare. Tra gli spettatori c’è anche l’ex calciatore Rizzetta, noto per aver vestito la maglia della squadra in passato. La partita si gioca in un clima di attesa e entusiasmo tra i supporters locali.

Il Campobasso si prepara ad accogliere la corazzata Ascoli con lo spirito di chi vuole onorare fino all’ultimo la propria regular season. I lupi rossoblù, grazie al successo di Perugia ottenuto sabato sera (0-1), hanno consolidato un quarto posto in classifica che ora non potrà più essere messo in discussione da nessuno. Nonostante il traguardo già centrato il tecnico Zauri nel dopo gara del Curi si è lo stesso detto pronto a vendere cara la pelle fino all’ultimo. Come giustamente deve andare. Ad assistere all’incontro ci sarà anche Matt Rizzetta, presidente del club molisano ed ex socio del Picchio, che per l’occasione tornerà da New York dove attualmente vive.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campobasso, il fronte dei lupi rossoblu. Sugli spalti anche l’ex Picchio Rizzetta

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