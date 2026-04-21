Chieti il Generale Masciulli in caserma | focus sulla sicurezza locale

Il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli ha visitato lunedì 20 aprile la caserma di Chieti. Durante la visita, ha incontrato i militari in servizio e ha esaminato le strutture della struttura. La visita si è svolta in un clima formale e senza eventi particolari. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali dichiarazioni o progetti futuri relativi alla sicurezza locale.

Il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli ha visitato lunedì 20 aprile la caserma Pasquale Infélisi di Chieti, incontrando il personale della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise per sottolineare l’importanza vitale delle stazioni territoriali nella protezione delle comunità più fragili. L’alto ufficiale, che ricopre il ruolo di comandante interregionale Ogaden con sede a Napoli, ha voluto dare un messaggio di vicinanza ai militari impegnati nei territori più isolati, dove la presenza dello Stato è garantita da 228 stazioni carabinieri. Un profilo di alto comando tra strategia e gestione istituzionale. L’incontro nella caserma di via Madonna degli Angeli ha il coinvolgimento del Generale di Brigata Gianluca Feroce, comandante della legione locale, che ha accolto l’ospite illustre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, il Generale Masciulli in caserma: focus sulla sicurezza locale Notizie correlate Nuovi vice ispettori del Sap in servizio a Crotone: inizio attività con focus sulla sicurezza localeA Crotone, alle 9 del mattino di lunedì 4 febbraio 2026, il portone della Questura si è aperto su un nuovo capitolo della sicurezza locale. Nuovo capo della Squadra Mobile a Vibo Valentia: insediamento alla Questura con focus sulla sicurezza localeA Vibo Valentia è ufficialmente iniziato il mandato del nuovo dirigente della Squadra Mobile, il Commissario Capo Sergio Leo, che ha preso... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il comandante interregionale carabinieri in visita a Chieti: il plauso ai militari sul territorio [FOTO]; Carabinieri, il generale Masciulli annuncia rinforzi per radiomobili e stazioni della territoriale; Carabinieri: caserma intitolata alla memoria della medaglia di bronzo al valor militare Nicola Mambella. Carabinieri, il generale Masciulli annuncia rinforzi per radiomobili e stazioni della territorialeIl Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo MASCIULLI, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli (con competenza sulle regioni Abruzzo e […] ... ecoaltomolise.net Marsilio incontra il Comandante Interregionale dei Carabinieri MasciulliA L’Aquila il presidente Marsilio ha incontrato il gen. Masciulli. Al centro sicurezza e cooperazione istituzionale sul territorio ... abruzzonews.eu Il Comandante Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli di recente ha nuovamente incontrato il militare in congedo intervenuto nella rapina avvenuta a Molfetta lo scorso 26 settembre 2025. In questa foto il Luogotenente Carlo Piazzolla in p - facebook.com facebook