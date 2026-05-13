Agli Internazionali d' Italia si celebra la cucina italiana patrimonio UNESCO

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali BNL d'Italia si è tenuta una serata dedicata alla cucina italiana, riconosciuta patrimonio UNESCO. L'evento ha volto a valorizzare questa parte della cultura nazionale, evidenziando il rapporto tra le tradizioni culinarie, i territori e la qualità dei prodotti agroalimentari italiani. La manifestazione ha coinvolto diverse iniziative e momenti di approfondimento sul tema.

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ROMA (ITALPRESS) – Gli Internazionali BNL d'Italia hanno ospitato una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana patrimonio UNESCO, simbolo dell'identità nazionale, della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Nel corso dell'evento, promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste insieme a ISMEA, il Ministro Francesco Lollobrigida ha premiato quattro protagonisti del mondo dell'informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana. Con il loro lavoro, hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane, accompagnando con il loro racconto il percorso che ha portato la cucina italiana al prestigioso riconoscimento UNESCO.🔗 Leggi su Iltempo.it

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La cucina italiana diventa patrimonio Unesco

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