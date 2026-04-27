Ju Jitsu Tricolori giovanili a Catania | 565 atleti e 108 titoli assegnati

A Catania si sono svolti tre giorni di gare di ju jitsu al PalaGhiaccio, coinvolgendo 565 atleti nelle categorie U14, U16 e U18. Sono stati assegnati complessivamente 108 titoli, con vittorie per le società Akiyama Budo Club, Karma Fit Club e ASD Il Dojo. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Tre giorni di gare al PalaGhiaccio per le categorie U14, U16 e U18. Successi per Akiyama Budo Club, Karma Fit Club e ASD Il Dojo nelle classifiche per società. Si sono chiusi al PalaGhiaccio di Catania i Campionati Italiani di Ju Jitsu FIJLKAM 2026, dedicati alle categorie giovanili Under 14, Under 16 e Under 18. La manifestazione, articolata su tre giornate di gara, ha visto la partecipazione di 565 atleti in rappresentanza di 65 società provenienti da tutta Italia, con un totale di 108 titoli italiani assegnati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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