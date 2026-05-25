Camminata urbana La città del decoro

Una camminata che fa tappa nelle piazze fiorentine, scelte come luogo privilegiato per cogliere le trasformazioni operate sul tessuto urbano in nome del decoro. Per scoprire come, da luogo di socialità per cittadini, la piazza diventi vetrina per consumatori. Un processo che parte da lontano, di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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