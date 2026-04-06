La Spezia corre | Vivicittà tra sfida 10km e camminata urbana

Domenica 12 aprile, La Spezia sarà teatro di Vivicittà, una manifestazione organizzata dall’Uisp che coinvolge runner e camminatori lungo percorsi nel centro cittadino. L’evento prevede due distanze: una corsa di 10 km e una camminata urbana, attirando appassionati di sport e cittadini che vogliono partecipare a questa giornata dedicata all’attività fisica. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà su percorsi tracciati nel cuore della città.

La città di La Spezia si prepara a ospitare domenica 12 aprile l’evento podistico Vivicittà, una manifestazione organizzata dall’Uisp che prevede percorsi di corsa e cammino attraverso il centro urbano. L’appuntamento, che vanta una tradizione ormai quarantennale, trasforma le strade cittadine in uno spazio di aggregazione sportiva. L’iniziativa non è concepita come una semplice competizione atletica, ma come un momento di condivisione collettiva capace di dare ritmo alla comunità locale. Il programma prevede due diverse modalità di partecipazione: una sfida agonistica su una distanza di 10 chilometri e una percorrenza ludico-motoria di 4 chilometri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Spezia corre: Vivicittà tra sfida 10km e camminata urbana Camminata urbana "Firenze tra le righe"Una camminata alla scoperta di Firenze attraverso gli occhi di scrittori e scrittrici. Camminata urbana "Le porte del cielo"Camminata attraverso i colli che guardano al cielo, godendo di viste panoramiche sulla città e scorci inediti sulla campagna: Arcetri che ospita...