Camminata urbana L' isola verde

Una camminata urbana si svolge nel parco delle Cascine, nota come “L’isola verde”. L’itinerario attraversa diverse zone del parco, permettendo ai partecipanti di osservare elementi naturalistici e architettonici che testimoniano la storia del luogo. La passeggiata invita a scoprire aspetti poco conosciuti del parco e a conoscere meglio il suo passato, spesso dimenticato. L’evento si svolge in un ambiente che combina natura e architettura storica.

Le Cascine sconosciuteLa camminata si inoltra nel parco per scoprire i segni naturalistici e architettonici che ne rivelano la storia e che parlano di un passato di cui abbiamo ormai perso la memoria. Il nome originario “Tenuta delle Cascine dell’isola” richiama la presenza di un’isola verde, in equilibrio con il doppio Arno, il Visarno appunto. Perdendoci in sentieri poco battuti, individueremo le specie arboree dell’originaria foresta planiziale e ripercorreremo le storie legate a questo luogo: dalla tenuta di caccia alla fattoria modello, dalle corse dei cavalli nel prato del quercione, fino alle camminate del poeta inglese Shelley, che qui scrisse i versi forse più noti della letteratura romantica, quelli dell’Ode al vento dell’Ovest. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Camminata urbana "Firenze tra le righe"Una camminata alla scoperta di Firenze attraverso gli occhi di scrittori e scrittrici. Camminata urbana "Le porte del cielo"Camminata attraverso i colli che guardano al cielo, godendo di viste panoramiche sulla città e scorci inediti sulla campagna: Arcetri che ospita... PLAYA DE LAS AMERICAS TENERIFE: le città qui sono PERFETTE!