Camminata notturna C' era una volta

Da firenzetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Camminata notturna nella foresta di MontesenarioCamminare nel bosco di notte alla luce della luna.Insieme, perché da soli fa troppa paura.In silenzio, per sentire i rumori degli animali, anche i più piccoli, che ci guardano senza farsi vedere.Per riscoprire l’incanto delle fiabe, il viaggio che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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