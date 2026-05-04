A Caronno Varesino si terrà una camminata notturna durante la quale le persone ascolteranno le suonerie dei cellulari che accompagneranno il percorso. Dopo circa trenta minuti dall'inizio, i partecipanti continueranno a muoversi lungo il tragitto stabilito. La manifestazione coinvolge un gruppo di persone che si muoveranno in modo coordinato, seguendo il ritmo della musica proveniente dai telefoni.

? Cosa scoprirai Come faranno le suonerie dei cellulari a guidare il gruppo?. Cosa accadrà esattamente dopo i primi trenta minuti di cammino?. Quali misure prenderanno gli organizzatori per la sicurezza notturna?. Perché questa camminata punta sul tempo invece che sui chilometri?.? In Breve Ritrovo mercoledì 6 maggio ore 21.00 in via Mazzini 2 davanti al municipio.. Maria Vivido coordina il Gruppo Camminatori San Martino per l'evento locale.. Ritmo scandito da 30 minuti di cammino avanti e 30 minuti di ritorno.. Obbligo di torcia e giubbetto fluorescente per la sicurezza nelle vie del borgo.. Mercoledì 6 maggio alle ore 21.00, il comune di Caronno Varesino ospiterà la seconda tappa di Innanz e indre’, una camminata collettiva organizzata dal Gruppo Camminatori San Martino che punta a far riscoprire il territorio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caronno Varesino: camminata notturna al ritmo dei cellulari

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