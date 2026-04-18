Non solo sport C’è Camminare insieme

Oltre lo sport, che comunque è strumento di crescita. E’ un progetto che aiuta i genitori, che concorre alla maturazione dei ragazzi. Maurizio Cremonini e Roberta Regis parleranno di "Camminare Insieme" al Palasuore, mercoledì 22 aprile. Il mondo del minibasket non è fatto solo di canestri e palleggi, ma soprattutto di relazioni, crescita e condivisione: è proprio questo il cuore pulsante di questa iniziativa itinerante guidato da due massime autorità del settore a livello nazionale, Maurizio Cremonini, Responsabile Tecnico Nazionale Minibasket, e Roberta Regis, Responsabile Nazionale Minibasket e Scuola. Il campo si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove l’emozione incontra la tecnica, attraverso una filosofia che mette al centro il bambino e il suo percorso educativo e scolastico.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Marty Grande in Accademia di Danza

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Camminare insieme ai costruttori di #pace è una scelta. Quotidiana. Concreta. Necessaria. In un tempo attraversato da conflitti e divisioni, crediamo nel valore di chi ogni giorno costruisce #dialogo, #rispetto e #convivenza. Come #CISLScuola, scegliamo di e x.com