A Ginosa nasce il Piedibus | bambini a scuola a piedi con volontari e Servizio Civile

Ieri pomeriggio a Ginosa si è tenuto un incontro nell’Aula Consiliare del Comune per presentare il progetto Piedibus, un'iniziativa che coinvolge bambini che vanno a scuola a piedi accompagnati da volontari e dal Servizio Civile. L’obiettivo è promuovere una mobilità più sostenibile e garantire maggiore sicurezza nel tragitto casa-scuola. La presentazione ha coinvolto rappresentanti comunali e organizzatori del progetto.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolto ieri pomeriggio nell'Aula Consiliare del Comune di Ginosa l'incontro di presentazione del progetto Piedibus, un'iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile e alla sicurezza nel percorso casa–scuola. Il progetto è promosso dai volontari del Servizio Civile Universale impegnati nel programma Monitor 2024 in collaborazione con l'amministrazione comunale. All'incontro hanno partecipato i giovani del Servizio Civile, l'assessore alla Pubblica Istruzione Vera Santoro e il consigliere con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre. Il Piedibus è un servizio pensato per permettere ai bambini di andare a scuola a piedi in gruppo, accompagnati lungo percorsi prestabiliti da volontari adulti.