Incendio sull' A1 camion frigo in fiamme | chiuso temporaneamente il tratto urbano
Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3:45, sull'autostrada A1 nel tratto urbano si è verificato un incendio che ha interessato un camion frigorifero in transito in direzione Nord. L’incendio ha causato la chiusura temporanea del tratto, provocando disagi e traffico rallentato nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
Notte di fiamme e traffico bloccato sul tratto urbano dell'autostrada A1. Intorno alle ore 3:45 di giovedì 7 maggio, un incendio è divampato distruggendo un camion frigorifero che transitava in direzione Nord.L’allarme è scattato all'altezza del chilometro 13, nel territorio del comune di Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it
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