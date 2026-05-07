Incendio sull' A1 camion frigo in fiamme | chiuso temporaneamente il tratto urbano

Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3:45, sull'autostrada A1 nel tratto urbano si è verificato un incendio che ha interessato un camion frigorifero in transito in direzione Nord. L’incendio ha causato la chiusura temporanea del tratto, provocando disagi e traffico rallentato nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.