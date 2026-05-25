Calvisano si ferma in semifinale Il Cus Torino viola il San Michele

Da ilgiorno.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Calvisano è stato eliminato in semifinale dalla squadra di Torino, che ha vinto 30-23 al San Michele. La partita si è conclusa con un pareggio di 13-13 nel primo tempo, ma nel secondo la squadra ospite ha segnato due mete decisive. Momicchioli ha realizzato due delle mete per il Cus Torino. Nonostante l’impegno, i gialloneri non sono riusciti a superare gli avversari nel punteggio finale.

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Il Calvisano gioca con orgoglio e grande cuore, ma il Cus Torino con Momicchioli (2 mete) si conferma una bestia nera per i gialloneri e si impone al San Michele 30-23 (13-13) nella semifinale playoff di A1. Saranno dunque i piemontesi a contendere domenica 31 l’unico posto utile per salire nell’Elite al Parabiago, mentre il cammino della matricola di Zappalorto si ferma, in un mix di delusione per l’illustre traguardo sfiorato e soddisfazione per la splendida stagione vissuta. "È stata una partita durissima - è la sintesi del tecnico bassaiolo - Siamo arrivati all’ultima azione con la possibilità di riaprire la gara. Questo conferma il carattere e la mentalità del gruppo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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