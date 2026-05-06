Da Torino a Orsara di Puglia in bici per San Michele | Stiamo arrivando

Un gruppo di ciclisti è partito da Torino il 26 aprile in viaggio verso Orsara di Puglia, con l’obiettivo di partecipare alle celebrazioni di San Michele, che si tengono l’8 maggio nel borgo. La loro destinazione finale è il paese pugliese, dove si svolgono le festività dedicate al santo patrono. La spedizione in bicicletta attraversa diverse regioni italiane, con l’intento di raggiungere la località in tempo per gli eventi religiosi.

Sono partiti da Torino il 26 aprile, in bicicletta, e arriveranno a Orsara di Puglia per partecipare alle celebrazioni dell’8 maggio, giorno consacrato all’apparizione di San Michele, patrono del borgo. Loro sono tre amici amanti delle due ruote, tutti residenti in Piemonte: il più esperto è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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