Serie C ufficiali le date di playoff e playout 2025 2026 | il calendario della Lega Pro

La Lega Pro ha annunciato ufficialmente le date di playoff e playout per la stagione 20252026 di Serie C. La stagione regolare sta entrando nella sua fase più intensa e determinante, con le partite che si avvicinano a definire le sorti delle squadre coinvolte. Il calendario completo delle qualificazioni è ora disponibile, indicando le date precise degli incontri che decideranno le promozioni e le retrocessioni.

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