Coppa del Mondo | ecco il calendario 2026 27 In Italia 7 tappe maschili e due femminili

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il congresso Fis di Portorose è stato approvato il calendario della Coppa del Mondo 202627. In Italia sono previste sette tappe maschili e due femminili. La nuova stagione si articolerà in diverse località, con un calendario che include eventi sia per gli uomini che per le donne. La proposta del programma è stata confermata e resa ufficiale in questa riunione.

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Sette tappe maschili, solo due femminili: il meeting della Fis a Portorose, in Slovenia, ha dato il via libera alla bozza del calendario di Coppa del Mondo 202627, che culminerà con i Mondiali di Crans Montana dall'1 al 14 febbraio. L'approvazione definitiva arriverà nel prossimo Congresso della Federazione Internazionale in programma a Belgrado il 1011 giugno. Per la Coppa maschile si gareggerà in 21 sedi, 43 le gare: 10 discese, 10 superG, 10 giganti e 13 slalom. Si parte come sempre a Soelden (domenica 25 ottobre), a seguire lo slalom di Levi (15 novembre) e poi  quello di Gurgl (22 novembre). Poi la trasferta nordamericana con Copper Mountain (superG e gigante a fine novembre), il  trasferimento a Beaver Creek per due discese, un superG e un gigante il 6 dicembre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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