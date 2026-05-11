Coppa del Mondo | ecco il calendario 2026 27 In Italia 7 tappe maschili e due femminili

Durante il congresso Fis di Portorose è stato approvato il calendario della Coppa del Mondo 202627. In Italia sono previste sette tappe maschili e due femminili. La nuova stagione si articolerà in diverse località, con un calendario che include eventi sia per gli uomini che per le donne. La proposta del programma è stata confermata e resa ufficiale in questa riunione.

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Sette tappe maschili, solo due femminili: il meeting della Fis a Portorose, in Slovenia, ha dato il via libera alla bozza del calendario di Coppa del Mondo 202627, che culminerà con i Mondiali di Crans Montana dall'1 al 14 febbraio. L'approvazione definitiva arriverà nel prossimo Congresso della Federazione Internazionale in programma a Belgrado il 1011 giugno. Per la Coppa maschile si gareggerà in 21 sedi, 43 le gare: 10 discese, 10 superG, 10 giganti e 13 slalom. Si parte come sempre a Soelden (domenica 25 ottobre), a seguire lo slalom di Levi (15 novembre) e poi quello di Gurgl (22 novembre). Poi la trasferta nordamericana con Copper Mountain (superG e gigante a fine novembre), il trasferimento a Beaver Creek per due discese, un superG e un gigante il 6 dicembre.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coppa del Mondo: ecco il calendario 2026/27. In Italia 7 tappe maschili e due femminili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon si appresta a vivere il finale della Coppa del Mondo. Canoa velocità, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: doppio impegno ravvicinato per gli azzurriA pochi giorni dalla conclusione del collegiale di Sabaudia (Latina), previsto fino a martedì 5 maggio, sono stati diramati i convocati dell’Italia... Argomenti più discussi: Coppa del Mondo 2026/27: ecco la bozza del calendario maschile; Ecco il calendario provvisorio della coppa femminile 2026/27: doppia discesa a Beaver Creek, ben 12 i giganti; Sci di fondo – Il calendario di Coppa del Mondo 2026/27: ecco tutte le gare!; A Montesilvano per la coppa del Mondo di Paraciclismo a Montesilvano sette medaglie per gli azzurri nella terza giornata. 2026 r/JamesBond Coppa del Mondo: GRUPPO B | PARTITA 6 reddit Buongiorno giallorossi! ? Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi #ASRoma #RomanewsEU x.com COPPA DEL MONDO PARACICLISMO, ITALIA PROTAGONISTA A MONTESILVANO CON 17 MEDAGLIECala il sipario a Montesilvano sulla Coppa del Mondo UCI e l’Italia del paraciclismo chiude la terza prova continuando a salire sul podio anche con le prove in linea per ciclisti e tandem. Dopo le med ... tuttobiciweb.it