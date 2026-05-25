Da giovedì 28 a domenica 31 maggio a Villa Borghese, Roma, si svolge Piazza di Siena 2026, la manifestazione equestre che include le gare dello CSIO di Roma. Sono quattro giorni di competizioni che rappresentano la principale rassegna italiana di salto ostacoli. La manifestazione si tiene nel parco pubblico e prevede eventi trasmessi in diretta streaming e su canali televisivi dedicati.

Da giovedì 28 a domenica 31 maggio si disputerà a Villa Borghese, Roma, la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2026: quattro giorni di gare per la più importante rassegna italiana di questo sport. Il quartetto che rappresenterà l’Italia nella Coppa delle Nazioni sarà formato da Piergiorgio Bucci, dal graduato aiutante (Aeronautica Militare) Giulia Martinengo Marquet, da Emanuele Camilli e dal 1° aviere scelto (Aeronautica Militare) Giampiero Garofalo. Le principali prove della quattro giorni romana saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD o su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play e www.piazzadisiena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Piazza di Siena 2026: programma, orari, tv, streaming

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