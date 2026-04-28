Calendario World Relays 2026 | programma orari tv streaming

Mancano pochi giorni all'inizio delle World Relays 2026, che si svolgeranno a Gaborone dal 2 al 3 maggio. La manifestazione prevede diverse gare di staffetta e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming online. Il programma include le competizioni principali, con orari disponibili sui vari canali ufficiali. L'evento riunisce atleti di diverse nazioni pronti a concorrere sulle piste della capitale del Botswana.

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle World Relays 2026, in programma a Gaborone da sabato 2 a domenica 3 maggio. La rassegna mondiale dedicata alle staffette metterà in palio ben 12 posti su 16 (in ciascuna specialità) per i Campionati Mondiali di atletica che si terranno a Pechino nel 2027, mentre gli ultimi slot verranno assegnati tramite le top list della prossima stagione. La Nazionale italiana si presenta nella capitale del Botswana con cinque staffette: 4×100 uomini e donne, 4×400 donne, 4×100 e 4×400 mista. Assente la 4×400 maschile, che ha fallito la qualificazione per le World Relays. Nel primo turno del sabato verranno promosse a Pechino 2027 già otto team (i primi due di ogni batteria), con gli altri che avranno una seconda chance domenica per puntare agli altri quattro pass in palio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario World Relays 2026: programma, orari, tv, streaming Notizie correlate Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streamingDa giovedì 16 a domenica 19 aprile si terranno a Tbilisi i Campionati Europei di judo 2026, primo grande evento internazionale della stagione con in... Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streamingDal 13 al 15 marzo ultimo evento internazionale della stagione dello short track. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calendario World Relays 2026: programma, orari, tv, streaming; Zaynab Dosso: Ai World Relays non dovevo esserci, ma all’Italia non si dice di no. Alfred guardava ogni mio passo; Lorenzo Benati cresce verso le World Relays, Francesco Pernici apre con un 800 concreto; Chituru Ali riparte sui 100 metri, passaggi da rivedere e tempo da abbassare per le World Relays. Omanyala sotto i 10. Calendario World Relays 2026: programma, orari, tv, streamingConto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle World Relays 2026, in programma a Gaborone da sabato 2 a domenica 3 maggio. La rassegna mondiale ... oasport.it La RFEA anuncia los criterios de preselección para los World Relays 2026La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha publicado los criterios específicos de preselección para los World Athletics Relays 2026, que se celebrarán los días 2 y 3 de mayo de 2026 en Gaboron ... msn.com Rieccolo! :-) Bello CARICHI!!! WORLD SUPERCROSS CHAMPIONSHIP 2026 SEASON CALENDAR LAUNCH - facebook.com facebook