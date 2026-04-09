A Londra, nel quartiere di Kew Gardens, si sono toccati i 26,6°C, una temperatura che non era mai stata rilevata nella prima metà di aprile in ottant’anni di misurazioni. Il dato rappresenta un record storico per questa stagione, evidenziando un episodio di caldo insolito per il periodo. Le rilevazioni meteorologiche ufficiali registrano questa anomalia come la più alta mai registrata in questo periodo dell’anno nel Regno Unito.

Londra ha registrato una temperatura di 26,6°C nell’area di Kew Gardens, segnando il valore massimo mai misurato nella prima metà di aprile negli ultimi 80 anni di rilevazioni meteorologiche nel Regno Unito. Questo picco termico si inserisce in un contesto di anomalie stagionali che hanno l’isola britannica toccare i 24,8°C presso l’isola di Anglesey solo due giorni fa. Anomalie termiche e distacco dai valori medi stagionali. Il dato rilevato nella capitale inglese rappresenta un primato assoluto per la stagione attuale, superando ampiamente le medie storiche previste per questo periodo dell’anno. Secondo quanto evidenziato da Tom Morgan del Met Office, le temperature massime nelle prime settimane di aprile oscillano solitamente tra i 12°C e i 15°C. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Londra batte il record: aprile picchia a 26,6°C con un caldo insolito

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