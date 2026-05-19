Caldo in arrivo sul Comasco | temperature in aumento verso i 30 gradi
Nella settimana in corso, le previsioni indicano un aumento delle temperature nella provincia di Como, con valori che si avvicineranno ai 30 gradi. Le condizioni meteorologiche rimarranno variabili, con giornate caratterizzate da alternanza di sole e nuvole sul lago e nelle zone circostanti. Le temperature si attestano su livelli più elevati rispetto ai giorni precedenti, portando un clima più caldo rispetto alla norma stagionale.
Settimana ancora variabile sul Lago di Como e in provincia, ma con temperature in deciso aumento verso valori quasi estivi. Secondo le previsioni di 3BMeteo, dopo giornate caratterizzate da nuvole e schiarite, da metà settimana il caldo tornerà progressivamente a farsi sentire anche tra Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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