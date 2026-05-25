Caldo in aumento sulla Sicilia | Messina sfiora i 27 gradi ma tornano anche i temporali nelle aree interne
A Messina si registrano quasi 27 gradi, segnando un aumento delle temperature sulla Sicilia. Nel frattempo, nelle zone interne dell’isola si verificano temporali. La presenza di un’ampia area di alta pressione interessa l’Europa centrale e occidentale, mantenendo condizioni di stabilità anche sull’isola.
“Un vasto campo di alta pressione protegge l’Europa centrale e occidentale, favorendo condizioni di prevalente stabilità anche sulla Sicilia. Tuttavia, nelle ore diurne si assisterà alla formazione di qualche rovescio di calore o focolaio temporalesco sulle zone interne della regione, in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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