‘Le Collezioni dell’Ingegno’ Cutaia | Attenzione alle aree interne anche nelle politiche culturali

Il progetto “Le Collezioni dell’Ingegno” riguarda un patrimonio culturale di grande valore, capace di raccontare una storia legata alla produzione, alla cultura e all’identità dei territori. Durante un evento, uno dei protagonisti ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione alle aree interne nelle politiche culturali, evidenziando il ruolo di queste collezioni nel conservare e valorizzare le radici locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il progetto Le Collezioni dell’Ingegno rappresenta un patrimonio di straordinario valore per la capacità di narrare una storia produttiva, culturale e identitaria che appartiene profondamente ai nostri territori. Valorizzare gli spazi di produzione creativa quali botteghe artigiane, atelier, studi d’artista, teatri significa rafforzare il legame tra memoria e futuro, ponendo la cultura al servizio diretto dello sviluppo economico e sociale”, così l’ assessore alla cultura, Ninni Cutaia a margine del convegno che si è tenuto stamani presso la sede di Confindustria di Benevento. L’iniziativa rientra in una più ampia progettualità dedicata al patrimonio culturale, in particolare museale, delle Aree Interne della Campania.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Le Collezioni dell’Ingegno’, Cutaia: “Attenzione alle aree interne anche nelle politiche culturali” Aree interne: Finocchiaro, 'politiche culturali fattore di sviluppo'Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Tra i tanti criteri che possono regolare le politiche pubbliche c'è l'utilizzo della cultura come fattore di sviluppo,... VIDEO/ Agricoltura, Serluca: “Settore primario volano di sviluppo, attenzione alle aree interne”Con la presentazione ufficiale in Consiglio regionale, la nuova Giunta guidata da Fico ha avviato formalmente i suoi lavori.