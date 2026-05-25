Nella giornata di lunedì 25 maggio, le temperature in Italia hanno superato i 30 °C in molte zone, con la Pianura Padana che si avvicina a 35 °C nelle prossime 48 ore. L’anticiclone proveniente dall’Africa è responsabile di questa ondata di caldo. Le temperature più alte si registrano principalmente nel nord del paese, mentre altre aree hanno registrato valori inferiori. Nessuna perturbazione significativa è prevista nelle prossime ore.

Temperature sopra i 30 °C colpiscono l’Italia in questo lunedì 25 maggio, mentre l’anticiclone africano spinge la pianura padana verso picchi di 35 °C nelle prossime quarantotto ore. L’estate ha preso il comando meteorologico con un anticipo insolito rispetto al calendario stagionale. Le ultime rilevazioni indicano che le massime hanno già superato abbondantemente la soglia dei 30 gradi in diverse città, con una concentrazione particolare sulla pianura padana e lungo il medio-alto Tirreno. La configurazione atmosferica attuale non è una semplice variazione termica, ma il risultato di una struttura barica estremamente sviluppata che sta modificando i parametri climatici dell’Europa occidentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo africano in Italia: la Pianura Padana sfiora i 35 °C

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CALDO ANOMALO SULLITALIA, ARRIVA LA FIAMMATA AFRICANA: TEMPERATURE FINO A 35 GRADI

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