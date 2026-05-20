In arrivo le prime prove d' estate a Monza | nel fine settimana picchi fino a 33 gradi

Nel prossimo fine settimana, la Lombardia sarà interessata da un aumento delle temperature che porterà le massime a toccare i 33 gradi. A Monza, si svolgeranno le prime prove d'estate, con condizioni meteorologiche caratterizzate da clima molto caldo rispetto alla media stagionale. Le previsioni indicano valori che si discostano di circa 10 gradi rispetto alle temperature tipiche di questo periodo dell’anno. Questo cambiamento climatico interesserà diverse zone della regione, portando giornate caratterizzate da caldo intenso.

Il fine settimana in Lombardia sarà segnato da un deciso aumento delle temperature, con valori tipicamente estivi che supereranno la media stagionale di quasi 10 gradi. Secondo le previsioni del servizio meteorologico regionale di Arpa Lombardia, l'avvicinamento di un vasto anticiclone da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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