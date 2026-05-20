Recentemente si sono intensificati i commenti sui social riguardo a una possibile collaborazione tra l’allenatore e il club partenopeo. La discussione si concentra sulla possibilità di un suo ritorno, dopo diversi trascorsi e dichiarazioni pubbliche. In passato, ci sono state tensioni e accuse di tradimento, ma ora si parla di un possibile reinserimento nel progetto tecnico della squadra. La vicenda ha suscitato reazioni di varia natura tra tifosi e addetti ai lavori, senza che siano stati ufficializzati dettagli o accordi formali.

2026-05-20 19:25:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Dicono che le seconde parti non siano mai belle, ma a Napoli c’è chi crede che questa possa essere l’eccezione alla ‘regola’. Il possibile ritorno di Maurizio Sarri si è rafforzato ancora una volta in Italia al punto che, secondo La Gazzetta dello Sport il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già presentato un’offerta per l’allenatore per dare il cambio ad Antonio Conte la prossima stagione. La proposta includerebbe un contratto di tre anni e uno stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione per l’attuale allenatore della lazio che conosce già perfettamente la città dopo il suo periodo di successo al club tra il 2015 e il 2018. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Sarri, nell’orbita del Napoli: dal “mi ha tradito” di De Laurentiis al poter tornare nella sua ‘casa’

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SARRI CONFERENZA POST NAPOLI LAZIO:ABBIAMO FATTO UNA GRANDE PARTITA SONO ORGOGLIOSO...

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Maurizio #Sarri ha dato la sua disponibilità al #Napoli per un contratto fino al 2028 (€2,8M/anno + bonus). Sta al presidente Aurelio #DeLaurentiis decidere se chiudere o meno. L’ #Atalanta è ancora alla finestra (Cristiano #Giuntoli lo adora). @NicoSchira c x.com

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