Calciomercato Milan Kean il nuovo attaccante? Ecco il grande dubbio del club rossonero

Il Milan sta valutando l'acquisto di Moise Kean, attaccante italiano della Fiorentina nato nel 2000, come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il club rossonero tiene d'occhio anche Mateo Retegui, ma Kean rimane uno dei principali candidati nel settore offensivo. La trattativa è ancora in fase di discussione e non ci sono ancora ufficialità sulla conclusione dell'affare.

Ovviamente, Retegui non è l'unico nome sulla lista di Tare. Sempre secondo il quotidiano torinese, nei radar rossoneri Retegui si è affiancato a Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina. Il numero 20 dei viola piace molto al Milan, in particolare all'allenatore Massimiliano Allegri, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze nella Juventus. Piace, per 'Tuttosport', al netto di un'elevata clausola risolutoria, da 62 milioni di euro. Una clausola per la quale il Milan - qualora andasse al tavolo delle trattative con la Fiorentina - cercherà uno sconto mediante l'inserimento nell'operazione di una contropartita tecnica (Francesco Camarda?). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Kean il nuovo attaccante? Ecco il grande dubbio del club rossonero Articoli correlati Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del... Leggi anche: Fiorentina senza Kean: l’attaccante è ancora ko e finisce nel mirino di Allegri. Così il Milan può portarlo in rossonero Una raccolta di contenuti su Calciomercato Milan Temi più discussi: Milan a caccia di gol, Allegri vuole Kean: il piano per prenderlo con lo sconto; Calciomercato Milan, non solo Kean: la lista di Allegri per il centravanti; Il patto Allegri-Furlani: 100 milioni per il Milan da Champions. I nomi del mercato rossonero; Milan, Kean osservato speciale: tre fattori per portarlo a Milano. Casting attaccante, le quotazioni di Moise Kean si stanno abbassando: i motiviNon è un segreto che il Milan dovrà buttarsi alla ricerca di un attaccante, fra le altre cose, nel corso della prossima estate: non avere un nome di peso là ... milannews.it Kean al Milan, il grande ostacolo che nessuno consideraIl punto della situazione sul colpo in attacco per i rossoneri: le voci si stanno facendo sempre più insistenti, ma c'è un problema ... milanlive.it #Calciomercato @acmilan, #Tare a cena con l’agente di #Retegui: è lui il favorito per l’attacco - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com #Calciomercato #Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: #Tare prova a bruciare un top club - facebook.com facebook