Sul calciomercato della Juventus si susseguono diverse trattative. Il club inglese del Liverpool ha mostrato interesse per il giocatore portoghese, mentre si discute anche il rinnovo del contratto del centravanti. La redazione segue da vicino gli aggiornamenti su incontri, indiscrezioni e eventuali accordi conclusi in tempo reale.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Liverpool su Conceicao, le ultime sul rinnovo di Vlahovic

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