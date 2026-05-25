Calciomercato Inter LIVE | i rinnovi di Ausilio Baccin e Chivu; i nomi per la difesa

Da internews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Inter sta lavorando ai rinnovi di contratto di tre dirigenti: Ausilio, Baccin e Chivu. Nel frattempo, si susseguono voci sui possibili acquisti per la difesa, con diversi nomi sul tavolo. Le trattative sono in corso, con incontri e contatti tra le parti coinvolte. La società tiene aggiornati gli addetti ai lavori sulle evoluzioni delle operazioni di mercato e sui rinnovi in programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 25 MAGGIO Rinnovi Inter, non solo Chivu: verso la conferma anche Ausilio e Baccin. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live i rinnovi di ausilio baccin e chivu i nomi per la difesa
© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: i rinnovi di Ausilio, Baccin e Chivu; i nomi per la difesa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Calciomercato Inter Grandi Cambiamenti in Vista per la Prossima Stagione

Video Calciomercato Inter Grandi Cambiamenti in Vista per la Prossima Stagione

Notizie e thread social correlati

Rinnovi Inter, non solo Chivu: verso la conferma anche Ausilio e BaccinSecondo le ultime indiscrezioni, l'Inter dovrebbe confermare anche i dirigenti Ausilio e Baccin, oltre a Chivu.

Calciomercato Inter LIVE: pronti i rinnovi al ribasso per Mkhitaryan e De Vrij, vertice tra Chivu e la dirigenza. Per la difesa spuntano due nuovi nomiSul fronte del calciomercato, l’Inter sta lavorando ai rinnovi di contratto di alcuni giocatori, con proposte al ribasso per Mkhitaryan e De Vrij.

Temi più discussi: Altro che Premier League: la volontà di Aleksandar Stankovic è chiara; Fabregas: Paz non andrà all'Inter, Zanetti porti rispetto. Il VIDEO; Calciomercato Inter: chi è Mosconi, il gioiello per arrivare a Muharemovic; Calciomercato Inter News | Le prime decisioni: in arrivo due rinforzi per due ruoli (oggi 20 maggio 2026).

calciomercato inter calciomercato inter live iInter rifiutata, colpo da 50 milioni: sta per firmare con…Retroscena in ottica calciomercato Inter. A gennaio Ederson rifiutò i nerazzurri per l'Atletico Madrid, ora andrà al Manchester United ... interlive.it

calciomercato inter calciomercato inter live iCalciomercato Inter: acquisti, cessioni e scambi in tempo realeCalciomercato Inter: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web