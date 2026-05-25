L'Inter sta lavorando ai rinnovi di contratto di tre dirigenti: Ausilio, Baccin e Chivu. Nel frattempo, si susseguono voci sui possibili acquisti per la difesa, con diversi nomi sul tavolo. Le trattative sono in corso, con incontri e contatti tra le parti coinvolte. La società tiene aggiornati gli addetti ai lavori sulle evoluzioni delle operazioni di mercato e sui rinnovi in programma.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 25 MAGGIO Rinnovi Inter, non solo Chivu: verso la conferma anche Ausilio e Baccin. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: i rinnovi di Ausilio, Baccin e Chivu; i nomi per la difesa

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