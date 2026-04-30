L’agente di un difensore della Lazio ha dichiarato che non è preoccupato per il futuro del calciatore. Le parole di Alejandro Camano si sono concentrate sul percorso di crescita del giocatore con la maglia biancoceleste. In vista dell’estate, si fanno alcune ipotesi riguardo a eventuali sviluppi contrattuali o trasferimenti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta sotto osservazione nel mondo del calcio.

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© Calcionews24.com - Agente Gila: «Non ci preoccupa il futuro». L’indizio sul difensore della Lazio e cosa filtra in vista dell’estate

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