In una serie di amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, l'allenatore ha scelto di puntare sui giovani, escludendo i veterani. Durante le partite, tra i portieri, si è distinto un giocatore con più esperienze, mentre i giovani hanno avuto ampio spazio in campo. La decisione arriva dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia Erzegovina, avvenuta a fine marzo.

Silvio Baldini riparte dai giovani. Non poteva essere altrimenti dopo la notte di Zenica, quella sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia Erzegovina che il 31 marzo ha riportato l’Italia davanti ai fantasmi più pesanti della propria storia recente. I Mondiali del 2026, che avrebbero dovuto rappresentare il ritorno definitivo degli azzurri sul grande palcoscenico internazionale, si sono trasformati nell’ennesima occasione mancata. E allora, in attesa di capire quale sarà il futuro della panchina azzurra, la FIGC ha scelto di affidare la Nazionale a Baldini, commissario tecnico ad interim chiamato a traghettare il gruppo nelle ultime due amichevoli stagionali contro Lussemburgo e Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Silvio Baldini vara la linea verde nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia: Donnarumma, l’uomo d’esperienza

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