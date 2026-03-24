Il giudice sportivo ha squalificato l'allenatore del Perugia per due giornate a causa di comportamenti non specificati durante la partita precedente. La squadra biancorossa, quindi, affronterà la trasferta contro Pesaro senza la presenza del tecnico in panchina. La partita si svolgerà domenica prossima, e il club dovrà fare a meno del mister per motivi disciplinari.

Il giudice sportivo ha usato la mano pesante sul tecnico, che salterà Vis Pesaro e Juventus Next Gen. Stessa sanzione per il vice Gatti, iniziate le consultazioni per la sostituzione: Sdringola favorito Il Perugia domenica prossima scenderà in campo a Pesaro con il chiaro intento di portare a casa punti importanti ma dovrà farlo senza la guida del proprio allenatore. Il giudice sportivo, a seguito dell'espulsione rimediata nel concitato finale del match con la Torres, ha usato la mano pesante nei confronti di Giovanni Tedesco infliggendogli due giornate di squalifica. Di conseguenza sarà costretto alla tribuna sia nelle Marche che nella partita successiva contro la Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Calcio serie C, stangata sul Perugia: Tedesco out due giornate

Articoli correlati

Leggi anche: Calcio serie C, il Perugia cerca di non pensare alle vicende extra calcio. Per Tedesco e Novellino si prospetta un compito arduo

Leggi anche: Serie A, stangata su Conte: due giornate di squalifica e multa

Una selezione di notizie su Calcio serie

Temi più discussi: Cosenza, si teme la stangata per Langella: a rischio anche il Benevento? · CosenzaChannel.it; Union Lc, putiferio post Union Ezzelina: Forse diamo fastidio lassù? Ma arriva la stangata dal Giudice Sportivo; Salernitana, Galo torna leader: stangata Carriero; Salernitana. Stangata del Giudice Sportivo: due turni a Carriero, uno a Quirini - Salernonotizie.it.

Calcio serie C, stangata sul Perugia: Tedesco out due giornateIl giudice sportivo ha usato la mano pesante sul tecnico, che salterà Vis Pesaro e Juventus Next Gen. Stessa sanzione per il vice Gatti, iniziate le consultazioni per la sostituzione: Sdringola favori ... perugiatoday.it

Serie C, altra stangata per il Trapani: -5 in classificaArriva un nuovo scossone alle fondamenta del girone C di Serie C: altro malus in classifica per il Trapani Calcio ... latinacorriere.it

Tele Sondrio News. . www.mgm2000.it - Calcio A5 serie A2 elite Luca Salvadori - Responsabile Under 17 #futsal #Morbegno #calcioa5 - facebook.com facebook

Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Michael Bambang Hartono, dal 2019 patron del @Como_1907 insieme con il fratello Robert Budi. x.com