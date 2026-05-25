Calcio Napoli ufficiale l’addio di Conte | Grazie Mister Ora si punta ad Allegri

Da 2anews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Calcio Napoli ha annunciato ufficialmente la separazione da Antonio Conte con un post sui social, scrivendo semplicemente «Grazie Mister». La società sta ora cercando un nuovo allenatore e ha come obiettivo Allegri. La decisione di lasciare Conte è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi. La ricerca del sostituto è in corso, con attenzione rivolta a un profilo che possa sostituire l’ex tecnico.

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Il Calcio Napoli ufficializza l’addio ad Antonio Conte con un post social: «Grazie Mister». De Laurentiis punta ad Allegri come nuovo allenatore. Vincenzo Italiano resta un’alternativa. Per Conte si apre l’ipotesi Nazionale. Dopo le parole in conferenza stampa, è arrivata anche l’ufficialità via social. Il Calcio Napoli ha salutato Antonio Conte con un post dedicato: «Grazie Mister Conte». Si chiude così un ciclo di due anni che ha regalato ai tifosi azzurri uno scudetto e una Supercoppa Italiana, e che si conclude con il secondo posto in campionato nella stagione 20252026, certificato dalla vittoria sull’Udinese nell’ultima giornata. Il club di Aurelio De Laurentiis è ora a caccia di una nuova guida tecnica. 🔗 Leggi su 2anews.it

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