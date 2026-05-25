Calcio Napoli ufficiale l’addio di Conte | Grazie Mister Ora si punta ad Allegri
Il Calcio Napoli ha annunciato ufficialmente la separazione da Antonio Conte con un post sui social, scrivendo semplicemente «Grazie Mister». La società sta ora cercando un nuovo allenatore e ha come obiettivo Allegri. La decisione di lasciare Conte è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi. La ricerca del sostituto è in corso, con attenzione rivolta a un profilo che possa sostituire l’ex tecnico.
Il Calcio Napoli ufficializza l’addio ad Antonio Conte con un post social: «Grazie Mister». De Laurentiis punta ad Allegri come nuovo allenatore. Vincenzo Italiano resta un’alternativa. Per Conte si apre l’ipotesi Nazionale. Dopo le parole in conferenza stampa, è arrivata anche l’ufficialità via social. Il Calcio Napoli ha salutato Antonio Conte con un post dedicato: «Grazie Mister Conte». Si chiude così un ciclo di due anni che ha regalato ai tifosi azzurri uno scudetto e una Supercoppa Italiana, e che si conclude con il secondo posto in campionato nella stagione 20252026, certificato dalla vittoria sull’Udinese nell’ultima giornata. Il club di Aurelio De Laurentiis è ora a caccia di una nuova guida tecnica. 🔗 Leggi su 2anews.it
UFFICIALE: CONTE LASCIA IL NAPOLI. Grazie di tutto mister
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Il Napoli ringrazia sui propri social Antonio Conte e ne ufficializza l’addio dopo due stagioni #Calcio #Napoli #Conte x.com
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