Antonio Conte ha annunciato ufficialmente la fine della sua esperienza al Calcio Napoli, dopo l’ultima partita di campionato contro l’Udinese. In una nota, ha dichiarato che l’esperienza nel club è stata “stupenda” ma che il suo percorso con la squadra si conclude qui. La notizia è stata comunicata ufficialmente dopo il match disputato in questa stagione.

Antonio Conte saluta ufficialmente il Calcio Napoli dopo l’ultima gara di campionato contro l’Udinese. In conferenza stampa accanto ad Aurelio De Laurentiis, il tecnico ha spiegato i motivi della scelta parlando di tensioni interne, mancanza di compattezza e di un percorso arrivato alla conclusione nonostante due stagioni definite “fantastiche”. Adesso è ufficiale: Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Calcio Napoli. Dopo settimane di indiscrezioni, il tecnico salentino ha annunciato il proprio addio nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente Aurelio De Laurentiis, arrivata al termine dell’ultima partita di campionato contro l’Udinese. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, ufficiale l’addio di Conte: “Esperienza stupenda, ma il mio percorso qui è finito”

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Napoli Chelsea 2-3 CONTE in conferenza stampa post-partita

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