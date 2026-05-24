Antonio Conte ha annunciato ufficialmente di aver lasciato il Napoli durante una conferenza stampa. Ha dichiarato che il suo percorso con il club è terminato, sottolineando un rapporto difficile con l’ambiente e la squadra. La separazione è stata caratterizzata da toni amari e da una riflessione sulla fine del suo incarico. La decisione segue una rottura con il club e i suoi sostenitori.

Antonio Conte lascia il Napoli. L’addio, ormai ufficiale, è arrivato attraverso le parole pronunciate dal tecnico in conferenza stampa, al termine di un percorso che si chiude con toni amari e con una riflessione molto netta sul rapporto con la piazza, con l’ambiente e con la squadra. L’allenatore ha spiegato di aver maturato la decisione già da tempo, senza voler entrare nei programmi futuri del club e senza cercare margini per una prosecuzione del rapporto. Una scelta che Conte ha collegato soprattutto all’impossibilità, secondo la sua lettura, di costruire quella compattezza che considera indispensabile per lavorare e competere ad alti livelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Conte lascia il Napoli: “Il mio percorso qui è finito”. L’addio ufficiale dopo la rottura con l’ambiente

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Napoli, Conte annuncia l'addio: «Ho detto a De Laurentiis che il mio percorso qui è finito»

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