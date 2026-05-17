Basket una sfortunata PF Pisa cede a Siena gara1 per la promozione in serie B femminile

La Pallacanestro Femminile Pisa ha perso la prima partita della serie di finali contro Siena, concludendo gara 1 per la promozione in serie B femminile. La partita si è disputata oggi e ha visto le squadre confrontarsi sul campo, con Siena che ha conquistato il successo. La sfida è stata combattuta e si è conclusa con un risultato a favore della squadra ospite. La serie prosegue con le prossime gare, che definiranno quale delle due formazioni otterrà la promozione.

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Pisa, 17 maggio 2026 – Esordio sfortunato per la Pallacanestro Femminile Pisa, nella finale per la promozione in serie B: le ragazze di Carlo De Filippis escono sconfitte in gara uno da un PalaVivaldi di Siena stracolmo, in presenza di una folta pattuglia di tifosi pisani, al termine di un match in equilibrio fino ai secondi conclusivi. Superate per tre soli punti, Benedettini e compagne hanno dimostrato di poter competere ad armi pari contro una squadra data per favorita alla vigilia, e aspettano il prossimo sabato per ribaltare l’esito del match e accedere allo spareggio decisivo.. LA CRONACA – La gara, intensissima, inizia a gran ritmo, con la Virtus che riesce a chiudere il primo quarto in vantaggio 14-10, grazie anche a canestri da sotto evitabili da una difesa biancorossa non ancora registrata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, una sfortunata PF Pisa cede a Siena gara1 per la promozione in serie B femminile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities Sullo stesso argomento Basket, al via a Siena, per la PF Pisa, la finale per la promozione in serie B femminilePisa, 14 maggio 2026 – Reduce da una brillante semifinale dei play-off, conclusa con l’eliminazione della capolista Pallacanestro Firenze, al termine... Basket, in serie C sfortunata sconfitta della P.Femminile Pisa in gara1 dei play-offPisa, 27 aprile 2026 – Va alle padrone di casa della Pallacanestro Femminile Firenze gara 1 della semifinale play-off del campionato di serie C... Basket, una sfortunata PF Pisa cede a Siena gara1 per la promozione in serie B femminileIl quintetto di De Filippis, in vantaggio di 5 lunghezze nell’ultimo quarto, ha sbagliato troppo dalla lunetta nei minuti conclusivi ... sport.quotidiano.net Basketball: An unlucky Pisa side loses game 1 to Siena for promotion to the women's Serie B.De Filippis's quintet, leading by 5 points in the last quarter, made too many mistakes from the free throw line in the final minutes ... sport.quotidiano.net