Un tifoso è rimasto in condizioni gravi dopo gli scontri tra ultrà avvenuti prima del derby della Mole a Torino. Durante gli incidenti, gruppi di sostenitori si sono affrontati con violenza, causando feriti tra i partecipanti. La polizia ha intervenuto per disperdere i gruppi e ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessun altro dettaglio sulle cause o sui numeri esatti dei feriti è stato reso noto.

Il calcio di nuovo sotto il ricatto della violenza. Scontri tra ultrà ieri a Torino, prima del derby della Mole. Un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito. Il ministro Abodi dichiara: “Questo non è sport ma delinquenza”. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Calcio e violenza, scontri a Torino. Tifoso ancora grave

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calcio e violenza, scontri a Torino. Tifoso ancora grave

Notizie e thread social correlati

Scontri prima del derby di Torino: tifoso juventino grave in terapia intensivaPrima del derby di Torino, si sono verificati scontri tra tifosi che hanno coinvolto anche un tifoso juventino.

Leggi anche: Scontri al derby Torino-Juve, 8 arresti e 11 Daspo: grave un tifoso bianconero

Temi più discussi: Provocazioni, inseguimenti, sassi e bombe carta: così è esplosa la violenza prima del derby; Scontri e caos al derby di Torino, un tifoso grave in ospedale. Gli ultrà ricattano la partita; Fuori controllo | Che cosa è successo negli scontri tra tifoserie prima di Torino-Juventus; Guerriglia nella notte al centro di Parigi, arrestati 65 tifosi del Nizza.

LA PRIMA PAGINA DEL FATTO QUOTIDIANO DEL LUNEDÌ Scontri prima del derby Toro-Juve, ferito gravemente un tifoso bianconero. Dopo la nuova Calciopoli e la disfatta della Nazionale, mancava il ritorno della violenza TREGUA DI 2 Mesi | Trump dà l' x.com

Torino-Juve, paura e violenza: tifoso ferito gravemente nel derby della vergognaScontri, paura e ritardi segnano il derby di Torino: una notte drammatica tra violenza ultras e il pareggio amaro. blitzquotidiano.it

Scontri ultrà a Torino, Luciano Spalletti in polemica con il Toro: Comunicati assurdi. Simonelli (Lega Serie A): Fine campionato rovinato, fuori luogo riverenza verso le curveNon mancano le polemiche e le parole di condanna nei confronti di quanto accaduto tra ultrà a Torino nella giornata di domenica, poco prima del Derby della Mole. Tifoso bianconero ferito, operato alle ... torinotoday.it