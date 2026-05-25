Calcio e violenza scontri a Torino Tifoso ancora grave

Da tv2000.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tifoso è rimasto in condizioni gravi dopo gli scontri tra ultrà avvenuti prima del derby della Mole a Torino. Durante gli incidenti, gruppi di sostenitori si sono affrontati con violenza, causando feriti tra i partecipanti. La polizia ha intervenuto per disperdere i gruppi e ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessun altro dettaglio sulle cause o sui numeri esatti dei feriti è stato reso noto.

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Il calcio di nuovo sotto il ricatto della violenza. Scontri tra ultrà ieri a Torino, prima del derby della Mole. Un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito. Il ministro Abodi dichiara: “Questo non è sport ma delinquenza”. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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